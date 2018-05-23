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Правительство готовит рейды по качеству ремонта дорог
15:08 23.05.2018 |
Власти проведут проверку отремонтированных в Украине дорог и будут наказывать виновных за недостатки.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Depo.ua.
Гройсман призвал МВД, ГФС, Госаудитслужбу, Счетную палату не распылять усилия, а выбрать 3-4 объекта, и, "если будут отклонения, тогда должен возникнуть вопрос о наказании".
Первым таким объектом должна стать дорога Р18 на Житомирщине, на которой после прошлогоднего ремонта выявили существенные недостатки.
По словам руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, киевская компания "Автомагистраль" существенно нарушила технологию во время ремонта, поэтому подрядчику не выплачены средства, его заставили исправить недостатки.
Гройсман добавил, что там "слой асфальта меньше, чем было запроектировано".
Он призвал не ждать до следующей недели и попросил министра внутренних дел Арсена Авакова, "если данная информация подтвердится", возбудить дело.
"Если необходимо отдельное решение правительства, пусть экспертный центр МВД выезжает в ряд областей", - сказал премьер и призвал наказать виновных.
Гройсман подчеркнул, что "если что-то не докладывают в ремонт дорог", это свидетельствует о вымывании денег и том, что бюджетные безналичные средства как-то обналичивают.
Руководитель "Украфтодора" рассказал, что существуют 2 масштабных проверки в год - в начале и в конце.
"С 1 января мы отвечаем только за дороги государственного значения. Проверки осуществляются только на дорогах государственного значения, а местные дороги контролируют ОГА. Однако в 2017 году мы выполняли ремонт на дорогах государственного и местного значения. Поэтому первая масштабная проверка была осуществлена по всем дорогам, на которых в прошлом году делали ремонт", - отметил Новак.
Чиновник назвал области, которые лучше всего и хуже всего справились с ремонтом дорог.
Руководитель "Укравтодора" констатировал, что главные причины - халатное отношение к финансированию и к самому ремонту дорог.
По словам Новака, контроль качества ремонта дорог теперь будет 5-уровневым: кроме контроля заказчика сертифицированными специалистами на местах, центрального, независимого и общественного теперь еще будут действовать специальные контрольные группы на уровне правительства.
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан добавил, что также "будет 6-й уровень контроля дорожной сферы - Счетной палатой".
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