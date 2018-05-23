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Кабмин разрешил местным бюджетам размещать временно свободные средства в ОВГЗ
12:59 23.05.2018 |
Кабинет Министров разрешил местным бюджетам размещать временно свободные средства в облигации внутреннего государственного займа.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
По данным правительства, это позволит увеличить эффективность использования этих средств, а также размещать их в более надежные финансовые инструменты.
Местные бюджеты будут иметь возможность подавать только неконкурентные заявки с определением количества и срока обращения ОВГЗ.
Неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной доходности.
Для покупки ОВГЗ местным бюджетам необходимо выбрать банк-первичный дилер путем проведения конкурса.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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