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Кабмин утвердил перечень региональных инвестпрограмм для финансирования из Фонда регионального развития на 4,1 млрд грн на 2018
12:28 23.05.2018 |
Кабинет Министров утвердил перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2018 году за счет средств Государственного фонда регионального развития, на сумму 4,055 млрд гривен.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.
В частности, на 13 проектов в Киеве утверждено финансирование на уровне 328,478 млн гривен (в том числе - 70 млн гривен на строительство Большой окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской со строительством развязки на разных уровнях).
На 68 проектов в Донецкой области направляется 634,675 млн гривен, на 39 проектов в Закарпатской области - 166,626 млн гривен, на 25 проектов в Запорожской области - 195,305 млн гривен.
Также 197,767 млн гривен будет направлено на 14 проектов в Киевской области, 217,808 млн гривен - на 52 проекта во Львовской области.
На 4 проекта в Одесский области утверждено финансирование в объеме 269,487 млн гривен, в том числе 89,319 млн гривен на реконструкцию существующего здания Маяковской средней школы со строительством 2-этажного корпуса и 100 млн гривен на реконструкцию Одесского дворца спорта по ул. Шевченко, 31 (Одесса).
На 13 проектов в Харьковской области распределено 297,764 млн гривен, в том числе 193,967 млн гривен на реконструкцию памятника архитектуры по ул. Римарской, 21 в Харькове.
2,424 млн гривен правительство направило на погашение задолженности, которая сформировалась в прошлом году на некоторых объектах в Донецкой, Закарпатской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Всего государственный бюджет на 2018 год предусматривает выделение 6,0 млрд гривен Фонду регионального развития, остаток которых будет распределен позже.
Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров определил строительство дошкольных учебных учреждений и объектов цифровой инфраструктуры как приоритетные для финансирования с Фонда регионального развития.
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