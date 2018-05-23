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Экономический эффект деятельности АМКУ увеличился почти в 2 раза до 2,6 млрд гривен, - Счетная палата
12:25 23.05.2018 |
Счетная палата констатирует, что экономический эффект деятельности Антимонопольного комитета (АМКУ) увеличился почти в 2 раза до 2,56 млрд гривен в 2017 году против 1,4 млрд гривен в 2016 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты, передают Українські Новини.
Счетная палата проанализировала отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 в части, которая влияет на выполнение государственного бюджета, и констатировала, что экономический эффект деятельности АМКУ увеличился.
"Он составляет 2,56 млрд гривен в 2017 году против 1,4 млрд гривен в 2016 году, а количество прекращенных нарушений - 2435 против 3071", - указано в сообщении.
Также отмечается, что по сравнению с прошлыми годами работа АМКУ по наложению штрафов усилилась.
Так, доходная часть государственного бюджета в 2017 году увеличилась за счет уплаты штрафов за нарушение конкурентного законодательства на 340,6 млн гривен, что в 10 раз больше, чем в 2016 году.
По содействию развитию добросовестной конкуренции установлено, что АМКУ в течение 2017 году обработал 1 456 проектов нормативно-правовых актов, решений других органов исполнительной власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля, из них отказано в согласовании 454 документов, предоставлено замечаний и предложений к 190.
Как сообщали Українські Новини, Счетная палата отмечает, что государственный бюджет на 2017 год не выполнен по доходам на 3,4 млрд гривен и расходам на 31 млрд гривен.
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