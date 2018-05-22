Без МВФ не обойтись: Украине в ближайшие годы будет не хватать 16 миллиардов - эксперты

В ближайшие несколько лет правительству Украины не справиться без поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Такие выводы содержит доклад аналитиков Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По подсчетам экспертов IIF, в последующие годы Украине придется вести переговоры с МВФ о выделении стране новой кредитной программы на сумму до 5,5 миллиарда долларов США.

Согласно прогнозу экспертов IIF, к дальнейшему сотрудничеству с МВФ Украину побудит неутешительное состояние дел в экономике страны.

Нынешние реальные объемы экспорта составляют примерно половину от показателей 2008 года, а темпы экономического роста не превышают 2,5-3 процентов в год.

Кроме того, негативно на экономической ситуации в стране скажется и нынешняя динамика цен на нефть и газ, отмечают аналитики.

Только в течение ближайших трех лет (2019-2022 годы) недостаток финансирования Украины составит около 16,5 миллиарда долларов, что составляет около 90 процентов имеющихся на сегодня валютных резервов страны, отмечают эксперты.

А к 2021 году Киев обязан будет выплатить около 20 миллиардов долларов внешнего долга.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

По прогнозам Национального банка Украины, получения очередного транша МВФ объемом 2 млрд долл. возможно в начале третьего квартала.