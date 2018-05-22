В январе-апреле все виды транспорта сократили перевозку грузов на 2,6% до 200,4 млн тонн

В январе-апреле 2018 года все виды транспорта перевезли 200,4 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем в январе-апреле 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 4,4% до 79,1 млн тонн.

Перевозка каменного угля уменьшилась на 15,6%, кокса - на 0,9%, зерна и продуктов его помола - на 13,6%, нефти и нефтепродуктов - на 13,4%, цемента - на 10,7%, строительных материалов - на 1,6%.

В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась на 8,9%, железной и марганцевой руды - на 3,8%, черных металлов - на 3,2%, леса - на 1%, химических и минеральных удобрений - на 6%.

В январе-апреле 2018 года магистральные трубопроводы перекачали 39 млн тонн грузов, что на 4,4% меньше, чем в январе-апреле 2017 года; транзит нефти уменьшился на 9,3%, транзит газа - на 9,3%.

Морской и речной торговые флоты уменьшили перевозки грузов на 18,5%, в целом перевезено 1 млн тонн грузов.

Предприятиями автомобильного транспорта перевезено 54,5 млн тонн грузов, что на 2,4% больше по сравнению с январем-апрелем 2017 года.

По данным Госстата, грузооборот уменьшился на 2,8% до 107,160 млрд тонно-километров по сравнению с январем-апрелем 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2018 года все виды транспорта перевезли 150 млн тонн грузов, что на 2,7% меньше, чем в январе-марте 2017 года.

В 2017 году все виды транспорта перевезли 635,9 млн тонн грузов, что на 1,8% больше, чем в 2016 году.

Перевозка грузов транспортом в январе-апреле: