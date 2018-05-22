Финансовые новости
- |
- 22.05.18
- |
- 02:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-апреле все виды транспорта сократили перевозку грузов на 2,6% до 200,4 млн тонн
21:38 21.05.2018 |
В январе-апреле 2018 года все виды транспорта перевезли 200,4 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем в январе-апреле 2017 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 4,4% до 79,1 млн тонн.
Перевозка каменного угля уменьшилась на 15,6%, кокса - на 0,9%, зерна и продуктов его помола - на 13,6%, нефти и нефтепродуктов - на 13,4%, цемента - на 10,7%, строительных материалов - на 1,6%.
В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась на 8,9%, железной и марганцевой руды - на 3,8%, черных металлов - на 3,2%, леса - на 1%, химических и минеральных удобрений - на 6%.
В январе-апреле 2018 года магистральные трубопроводы перекачали 39 млн тонн грузов, что на 4,4% меньше, чем в январе-апреле 2017 года; транзит нефти уменьшился на 9,3%, транзит газа - на 9,3%.
Морской и речной торговые флоты уменьшили перевозки грузов на 18,5%, в целом перевезено 1 млн тонн грузов.
Предприятиями автомобильного транспорта перевезено 54,5 млн тонн грузов, что на 2,4% больше по сравнению с январем-апрелем 2017 года.
По данным Госстата, грузооборот уменьшился на 2,8% до 107,160 млрд тонно-километров по сравнению с январем-апрелем 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2018 года все виды транспорта перевезли 150 млн тонн грузов, что на 2,7% меньше, чем в январе-марте 2017 года.
В 2017 году все виды транспорта перевезли 635,9 млн тонн грузов, что на 1,8% больше, чем в 2016 году.
Перевозка грузов транспортом в январе-апреле:
Перевезено грузов, млн тонн
Грузооборот, млн тонно-км
|январь-апрель 2018
|в % к январю-апрелю 2017
|январь-апрель 2018
|в % к январю-апрелю 2017
|Всего
|200,4
|97,4
|107 160,2
|97,2
|- железнодорожным
|105,9
|95,9
|62 649,9
|98,3
|- автомобильным
|54,5
|102,4
|13 128,1
|109,7
|- водным
|1,0
|81,5
|913,8
|69,8
|- трубопроводным
|39,0
|95,6
|30 379,6
|91,8
|- авиационным
|0,03
|116,9
|88,8
|123,4
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Надеждам экспортеров на подорожание доллара 21 мая не суждено было сбыться
ТОП-НОВОСТИ
|Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе
|«Зрада» отменяется. Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет отвечать требованиям НКЦБФР.
|Закрыть гештальт. Почему 3% роста ВВП Украины — это много, а 5% — мало
|Летняя кампания на Донбассе. Станут ли бои за Чигири началом освобождения Горловки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе
|В январе-апреле все виды транспорта сократили перевозку грузов на 2,6% до 200,4 млн тонн
|Оборот розничной торговли Украины в январе-апреле 2018г вырос на 7% - Госстат
|В январе-апреле объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 77,7% до 531,4 млн гривен
|Минрегион разрешил проектирование подземных и вакуумных систем сбора мусора
|Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 19,4% до 20,1 млрд гривен в январе-марте
|В период с 18 на 21 мая стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС выросла на 4-15 коп./л
Это интересно
|С сентября Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome
|Экран смартфона Vivo X21i занимает 90 % площади фронтальной части корпуса
|В KIA создан дизельный двигатель с технологией «мягкого гибрида»
|Китайский частный стартап успешно запустил в космос ракету
|Полиция изъяла серверы пуленепробиваемого хостинга MaxiDed
|В оснащение будущих Hyundai войдут голограммы
|Xiaomi выпустила моющую швабру за $10