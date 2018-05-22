Оборот розничной торговли Украины в январе-апреле 2018г вырос на 7% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя, а также части зоны проведения Антитеррористической операции в январе-апреле 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 7% по сравнению с январем-апрелем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

По ее данным, в апреле-2018 по сравнению с мартом текущего года оборот розничной торговли сократился на 2,9%, по сравнению с апрелем-2017 вырос на 7,6%.

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Винницкой (на 11,1%), Закарпатской (на 9,2%), Сумской (на 8,9%), Черкасской (на 8,8%), Черниговской (на 8,7%), Николаевской (на 8,4%), Одесской (на 8,3%) и Львовской (на 8,1%) областях.

