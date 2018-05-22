В январе-апреле объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 77,7% до 531,4 млн гривен

В январе-апреле 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 77,7% до 531,4 млн гривен по сравнению с январем-апрелем 2017 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 355,5 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 175,9 млн гривен (1 575,5 млн гривен и 806,7 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в апреле 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 59% и составил 309,8 гривен.

Всего в январе-апреле 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 785,9 тыс. домохозяйств, что в 2 раза меньше по сравнению с январем-апрелем 2017 года (из них на городские населенные пункты приходится 43,9% обращений).

В апреле субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 6 747 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 77,2% до 471,1 млн гривен по сравнению с январем-мартом 2017 года.

В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.