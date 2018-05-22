Минрегион разрешил проектирование подземных и вакуумных систем сбора мусора

Минрегион внес изменения в государственную строительную норму, разрешив проектировать подземные и вакуумные системы сбора мусора в населенных пунктах. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Мы проанализировали европейский опыт в этом вопросе и в новом ГСН по планированию и застройке территорий ввели возможность организации подземного и вакуумного (пневматического) способов сбора мусора", - написал он.

Замминистра пояснил, что система подземного сбора мусора - это безопасный, гигиенический и эстетический способ сбора отходов в населенных пунктах, что способствует их раздельному сбору. А вакуумный (или пневматический) - это замена устаревших мусоропроводов в жилых домах.

Обновленный ГСН уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.