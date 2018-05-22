Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 19,4% до 20,1 млрд гривен в январе-марте текущего года.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Офиса крупных налогоплательщиков (КНП) Государственной фискальной службы (ГФС).

10 мая закончилась кампания декларирования налога на прибыль по результатам первого квартала.

Всего по офису КНП декларации по налогу на прибыль подали 1 346 субъектов хозяйствования, это лишь 5% от общего количества таких плательщиков по стране.

По итогам кампании объемы доходов крупных налогоплательщиков составили 1 298 млрд гривен, что на 11,6% больше аналогичного периода прошлого года.

В то же время плательщики Офиса крупных налогоплательщиков обеспечили 81,4% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.

Крупными налогоплательщиками задекларировано 20,1 млрд гривен налога на прибыль, что на 3,3 млрд гривен, или на 19,4% больше фактических показателей первого квартала 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, налоговая отдача по результатам декларирования налога на прибыль 1-го квартала выросла относительно прошлого года на 0,03 п.п. и составляет 1,55%.