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Метпредприятия Украины за 4 мес. сократили потребление газа на 2%, нарастили электроэнергии на 2%
14:49 21.05.2018 |
Металлургические предприятия Украины в январе-апреле 2018 года сократили потребление природного газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ) - до 650 млн куб. м.
Согласно информационной справке объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания, за указанный период без предприятий на НКТ был зафиксирован рост потребления газа на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В апреле объем потребленного металлургами природного газа составил 140 млн куб. м, что на 18% меньше предыдущего месяца.
Кроме того, согласно информационной справке, потребление электроэнергии за январь-апрель составило 4 млрд кВт/ч (102% объема потребления за аналогичный период месяца 2017 года - с НКТ, 111% - без НКТ).
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2017 году увеличили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд куб. м, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт/ч.
В 2016 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, но нарастили использование электроэнергии на 4% - до 12,9 млрд кВт/ч.
В 2015 году было зафиксировано сокращение потребления природного газа на 19% - до 2,013 млрд куб. м, при этом использование электроэнергии снизилось на 13% - до 12,4 млрд кВт-ч.
В 2014 году потребление газа металлургами составило около 2,5 млрд куб. м (81% объема потребления за 2013 год).
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