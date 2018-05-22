Территориальные дороги передадут на баланс обладминистраций: названы сроки

Территориальные автомобильные дороги Украины, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и админцентры районов между собой будут переданы на баланс областных администраций в течение этого года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Верховной Раде.

«В связи с просьбой многих облгосадминистраций мы сейчас готовим изменения в нормативные документы, и территориальные дороги в течение этого года будут переданы на баланс областей», - сказал министр.

Также, Омелян отметил, что есть проблемы с использованием средств на ремонт дорог властью на местах.

«Мы проведем с главой «Укравтодора» брифинг, где публично скажем, как области используют средства. Потому что похвастаться пока нечем. Есть ряд областей, которые не используют деньги, которые мы с таким трудом выбивали на дороги», - сказал он.

Омелян отметил, что Полтавская область получила рекордное финансирование на этот год - более 2,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» намерен отказаться от проведения текущего среднего ремонта до 2020 года и перейти к капитальным ремонтам.

Ранее советник главы «Укравтодора» Александр Кава заявлял, что в Украине 94% или 160 тыс. км дорог государственного и местного значения эксплуатируются сверх установленных нормативов, а для приведения их в надлежащее состояние необходимо ремонтировать не менее 10-12 тыс. км ежегодно.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее сообщал, что в этом году в Украине могут отремонтировать около 4-5 тыс. км дорог. По данным Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 млрд грн.

По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.