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Территориальные дороги передадут на баланс обладминистраций: названы сроки
09:58 21.05.2018 |
Территориальные автомобильные дороги Украины, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и админцентры районов между собой будут переданы на баланс областных администраций в течение этого года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Верховной Раде.
«В связи с просьбой многих облгосадминистраций мы сейчас готовим изменения в нормативные документы, и территориальные дороги в течение этого года будут переданы на баланс областей», - сказал министр.
Также, Омелян отметил, что есть проблемы с использованием средств на ремонт дорог властью на местах.
«Мы проведем с главой «Укравтодора» брифинг, где публично скажем, как области используют средства. Потому что похвастаться пока нечем. Есть ряд областей, которые не используют деньги, которые мы с таким трудом выбивали на дороги», - сказал он.
Омелян отметил, что Полтавская область получила рекордное финансирование на этот год - более 2,5 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» намерен отказаться от проведения текущего среднего ремонта до 2020 года и перейти к капитальным ремонтам.
Ранее советник главы «Укравтодора» Александр Кава заявлял, что в Украине 94% или 160 тыс. км дорог государственного и местного значения эксплуатируются сверх установленных нормативов, а для приведения их в надлежащее состояние необходимо ремонтировать не менее 10-12 тыс. км ежегодно.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее сообщал, что в этом году в Украине могут отремонтировать около 4-5 тыс. км дорог. По данным Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 млрд грн.
По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.
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