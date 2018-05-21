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В Украину заходит большая турецкая сеть магазинов одежды
07:54 21.05.2018 |
Турецкий ритейлер Koton принял решение открыть первый магазин в Украине.
Об этом сообщает консалтинговая компания NAI Ukraine.
Магазин откроется в ТРЦ Lavina Mall.
Менеджер Koton, Ирфан Докдок подчеркнул, что Украина является одним из стратегических рынков за рубежом благодаря потребительским предпочтениям населения.
Турецкий ритейлер работает на рынке с 1989 года. Сейчас в компании насчитывается 506 магазинов, 303 из которых открыто в Турции и 203 - за рубежом.
Кроме того, изделия Koton представлены в 800 точках продаж во всем мире. Ежегодно бренд выпускает примерно 30 тыс различных моделей и более 50 коллекций.
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