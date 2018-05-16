В Украине продлили право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц

В Украине с 1 мая 2018 года продлили для домохозяйств право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц.

Об этом говорится на государственном сайте Teplo.gov.ua.

"Государство идет навстречу семьям, в которых прописаны совершеннолетние дети, но уже много лет не проживают с родителями, и предлагает доходы тех, кто прописан, но фактически не проживает в квартире, не учитывать при расчете размера субсидии", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, жителю квартиры при оформлении субсидии в декларации о доходах в разделе "состав семьи" следует указать родственников, которые зарегистрированы, но не проживают в квартире получателя. В частности, следует написать: "зарегистрированы, но не проживают".

Вместе с декларацией необходимо подать заявление с просьбой рассмотреть на комиссии вопрос о начислении субсидии исходя из фактического числа проживающих лиц, подчеркнув соответствующие слова, а также подать документ, подтверждающий факт того, что лицо не проживает по указанному адресу (в частности, справку с места работы, об обучении, лечении и др.

На основании этого заявления Управление соцзащиты направит по месту проживания заявителя социального инспектора, который составит акт обследования материально-бытовых условий проживания. После этого орган соцзащиты готовит представление на комиссию, которая принимает окончательное решение о предоставлении субсидии по фактическому числу проживающих лиц.