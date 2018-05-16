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Минюст запустил открытый реестр предприятий-должников по зарплате
13:55 16.05.2018 |
Министерство юстиции запустило открытый реестр предприятий-должников по зарплате.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.
"Мы запустили публичный электронный реестр злостных должников по выплате заработной платы. В него вошли предприятия как государственной, так и корпоративной форм собственности. Каждый желающий сможет без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам. Особенно актуальной эта информация может быть для бизнесменов для принятия правильного решения, стоит ли иметь дело с тем или иным контрагентом", - подчеркнул министр Павел Петренко на заседании Кабинета Министров.
Так, в список попали все без исключения должники, а также в каждом регионе опубликована "Доска позора" неплательщиков заработной платы.
По словам Петренко, со 2 апреля, когда стартовала кампания по взысканию долгов с неплательщиков зарплат, начали действовать спецгруппы государственных исполнителей, работа которых сфокусирована на выполнении таких производств, а также была внедрена система мониторинга показателей динамики задолженности.
Как сообщали Українські Новини, 16 мая на заседании Кабмина Петренко объявил, что Минюст взыскал 170 млн гривен задолженности по зарплате 13 тыс. человек с апреля.
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