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Кабмин внес в Раду бюджетную резолюцию на 2019-2021
11:37 16.05.2018 |
Кабинет Министров внес в Верховную Раду бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте 16 мая под №8357, передают Українські Новини.
18 апреля Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы.
Документ предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию - 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс гривны - 30,5 UAH/USD.
При этом номинальный ВВП прогнозируется на уровне 3 733,9 млрд гривен, а безработица - 8,9%.
Отмечается, что прогнозные макропоказатели являются предварительными и могут быть изменены на основании уточненных статистических данных.
Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 2,2% ВВП, предельный размер госдолга - 56% ВВП, предельный размер госгарантий - 3% доходов госбюджета.
Прожиточный минимум с 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 1 853 гривны, с 1 июля 2019 - 1 936 гривен, с 1 декабря 2019 - 2 011 гривен.
При этом прожиточный минимум для детей до 6 лет прогнозируется на уровне 1 626 гривен, 1 699 гривен и 1 764 гривны соответственно.
Для детей с 6 до 18 лет - 2 027 гривен, 2 118 гривен и 2 199 гривен соответственно.
Для трудоспособных он прогнозируется на уровне 1 921 гривна, 2 007 гривен и 2 084 гривны соответственно, а для нетрудоспособных - 1 497 гривен, 1 564 гривны и 1 624 гривны соответственно.
ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 4% при инфляции 5% и курсе гривны 31,4 UAH/USD.
Безработица в 2020 году ожидается на уровне 8,5%, а дефицит госбюджета - 2,0% ВВП.
ВВП в 2021 году ожидается на уровне 6,3% при инфляции 4,8% и курсе гривны 31,8 UAH/USD.
Как сообщали Українські Новини, госбюджет на 2018 год разработан из прогноза инфляции 9%, роста ВВП в 3%, номинальный ВВП ожидается на уровне 3 332,3 млрд гривен.
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