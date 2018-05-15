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В 1-м квартале положительное сальдо внешней торговли услугами составило $1,5 млрд
18:42 15.05.2018 |
В 1-м квартале 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 1 460,6 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в 1-м квартале 2018 года составил 2 561,2 млн долларов, увеличившись на 5%, или на 122 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2017 года.
Импорт услуг составил 1 100,6 млн долларов, уменьшившись на 6,8%, или на 80,3 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году экспорт услуг превысил импорт на 5 087,4 млн долларов.
Экспорт-импорт услуг в 1-м квартале, млн долларов США:
Экспорт
Импорт
|1 квартал 2018
|в % к 1 кварталу 2017
|1 квартал 2018
|в % к 1 кварталу 2017
|Услуги, всего
|2 561,2
|105,0
|1 100,6
|93,2
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|397,6
|116,1
|*
|*
|Услуги для переработки товаров во внутренней экономике
|2,9
|136,2
|*
|*
|Услуги для переработки товаров за границей
|394,6
|116,0
|0,4
|39,5
|Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям
|46,6
|91,4
|14,6
|92,1
|Транспортные услуги, в том числе
|1 291,0
|96,5
|257,4
|111,0
|Морской транспорт, всего
|135,5
|84,3
|44,5
|107,0
|Речной транспорт, всего
|*
|*
|*
|*
|Воздушный транспорт, всего
|222,2
|113,9
|88,8
|133,5
|Железнодорожный транспорт, всего
|145,1
|104,6
|66,7
|95,1
|Автомобильный транспорт, всего
|69,7
|120,7
|30,5
|114,3
|Трубопроводный транспорт
|646,5
|90,3
|*
|*
|Передача электроэнергии
|*
|*
|*
|*
|Другой транспорт
|56,8
|96,1
|4,1
|119,8
|Услуги почтовой и курьерской службы
|8,5
|191,2
|3,6
|246,2
|Путешествия
|62,4
|116,7
|150,4
|123,4
|Строительные услуги
|13,5
|48,2
|4,3
|105,1
|Строительство заграницей
|11,2
|43,1
|2,0
|96,4
|Строительство во внутреннюю экономику
|2,2
|121,2
|2,3
|114,1
|Страховые услуги
|14,7
|171,1
|21,2
|31,3
|Финансовые услуги
|19,1
|156,3
|114,7
|86,3
|Роялти и лицензионные услуги
|11,8
|172,5
|78,0
|96,3
|Услуги франшизы и использование торговой марки
|5,9
|374,0
|34,3
|85,5
|Лицензионные услуги
|3,8
|105,4
|33,8
|114,4
|Патентные услуги
|0,7
|86,4
|0,2
|149,9
|Другие роялти
|1,4
|163,2
|9,7
|86,5
|Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
|477,1
|118,4
|92,3
|90,8
|Телекоммуникационные услуги
|43,8
|93,4
|22,3
|60,5
|Компьютерные услуги
|365,2
|121,5
|49,3
|112,3
|Информационные услуги
|68,1
|122,4
|20,7
|99,1
|Деловые услуги, всего
|223,7
|116,0
|*
|*
|Услуги исследования и разработки
|29,3
|128,6
|2,7
|55,4
|Профессиональные и консалтинговые услуги
|103,7
|114,6
|93,1
|132,6
|Научные и технические услуги
|44,7
|118,8
|19,6
|140,1
|Обработка и устранения загрязнения окружающей среды
|-
|-
|*
|*
|Услуги сельского хозяйства и услуги добычи
|3,4
|145,9
|16,7
|268,4
|Услуги операционного лизинга
|7,6
|106,5
|15,5
|76,7
|Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги
|16,2
|92,6
|6,9
|53,9
|Другие деловые услуги
|18,7
|125,4
|7,4
|75,6
|Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего
|2,6
|85,4
|1,2
|25,8
|Аудиовизуальные услуги
|1,6
|73,6
|0,3
|9,0
|Культурные и рекреационные услуги
|0,2
|72,8
|0,3
|34,4
|Другие личные услуги
|0,8
|130,5
|0,6
|147,1
|Государственные услуги
|1,1
|105,9
|149,7
|57,5
* Данные изъяты с целью обеспечения исполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
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