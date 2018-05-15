В 1-м квартале отрицательное сальдо внешней торговли составило $134,9 млн

В 1-м квартале 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 8,8 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2017 года и составило 134,9 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в 1-м квартале 2018 года внешнеторговый оборот составил 27 338,1 млн долларов, увеличившись по сравнению с 1-м кварталом 2017 года на 2 531 млн долларов, или на 10,2%.

В том числе объем торговли со странами СНГ составил 5 492,6 млн долларов, увеличившись на 553,4 млн долларов, или на 11,2% по сравнению с 1-м кварталом 2017 годом.

Как сообщало агентство, в 2017 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2 083,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом и составило 2 625,4 млн долларов.

В 2016 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 490,9 млн долларов по сравнению с 2015 годом и составило 337,3 млн долларов.

Внешнеторговый баланс, млн долларов:



Экспорт Импорт Сальдо

1 квартал 2018 1 квартал 2017 1 квартал 2018 1 квартал 2017 1 квартал 2018 1 квартал 2017 Всего (товары и услуги) *1 13 601,6 12 466,6 13 736,5 12 340,5 -134,9 126,1 - страны СНГ 2 419,1 2 398,4 3 073,5 2 540,8 -654,4 -142,4 - другие страны 11 182,5 10 068,2 10 663,0 9 799,7 519,5 268,5 - в том числе страны ЕС 5 728,9 4 535,7 5 701,4 5 185,8 27,5 -650,1 Товары 11 435,0 10 367,2 12 636,3 11 161,3 -1 201,3 -794,1 - страны СНГ 1 615,2 1 507,0 2 919,2 2 403,6 -1 304,0 -896,6 - другие страны 9 819,8 8 860,2 9 717,1 8 757,7 102,7 102,5 - в том числе страны ЕС 5 073,3 3 982,2 5 181,8 4 660,2 -108,5 -678,0 Услуги 2 561,2 2 439,6 1 100,6 1 180,3 1 460,6 1 259,3 - страны СНГ 805,3 893,4 154,3 137,2 651,0 756,2 - другие страны 1 755,9 1 546,2 946,3 1 043,1 809,6 503,1 - в том числе страны ЕС 922,2 737,1 520,0 526,4 402,2 210,7

1 - Во избежание двойного учета из общих объемов товаров и услуг исключена стоимость услуг по переработке давальческого сырья.



