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Информация об агентстве
В 1-м квартале отрицательное сальдо внешней торговли составило $134,9 млн
18:39 15.05.2018 |
В 1-м квартале 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 8,8 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2017 года и составило 134,9 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в 1-м квартале 2018 года внешнеторговый оборот составил 27 338,1 млн долларов, увеличившись по сравнению с 1-м кварталом 2017 года на 2 531 млн долларов, или на 10,2%.
В том числе объем торговли со странами СНГ составил 5 492,6 млн долларов, увеличившись на 553,4 млн долларов, или на 11,2% по сравнению с 1-м кварталом 2017 годом.
Как сообщало агентство, в 2017 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2 083,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом и составило 2 625,4 млн долларов.
В 2016 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 490,9 млн долларов по сравнению с 2015 годом и составило 337,3 млн долларов.
Внешнеторговый баланс, млн долларов:
Экспорт
Импорт
Сальдо
|1 квартал 2018
|1 квартал 2017
|1 квартал 2018
|1 квартал 2017
|1 квартал 2018
|1 квартал 2017
|Всего (товары и услуги) *1
|13 601,6
|12 466,6
|13 736,5
|12 340,5
|-134,9
|126,1
|- страны СНГ
|2 419,1
|2 398,4
|3 073,5
|2 540,8
|-654,4
|-142,4
|- другие страны
|11 182,5
|10 068,2
|10 663,0
|9 799,7
|519,5
|268,5
|- в том числе страны ЕС
|5 728,9
|4 535,7
|5 701,4
|5 185,8
|27,5
|-650,1
|Товары
|11 435,0
|10 367,2
|12 636,3
|11 161,3
|-1 201,3
|-794,1
|- страны СНГ
|1 615,2
|1 507,0
|2 919,2
|2 403,6
|-1 304,0
|-896,6
|- другие страны
|9 819,8
|8 860,2
|9 717,1
|8 757,7
|102,7
|102,5
|- в том числе страны ЕС
|5 073,3
|3 982,2
|5 181,8
|4 660,2
|-108,5
|-678,0
|Услуги
|2 561,2
|2 439,6
|1 100,6
|1 180,3
|1 460,6
|1 259,3
|- страны СНГ
|805,3
|893,4
|154,3
|137,2
|651,0
|756,2
|- другие страны
|1 755,9
|1 546,2
|946,3
|1 043,1
|809,6
|503,1
|- в том числе страны ЕС
|922,2
|737,1
|520,0
|526,4
|402,2
|210,7
1 - Во избежание двойного учета из общих объемов товаров и услуг исключена стоимость услуг по переработке давальческого сырья.
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