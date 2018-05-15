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В 1-м квартале отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1 201,3 млн
18:37 15.05.2018 |
В январе-марте 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 1 201,3 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В течение января-марта отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 407,2 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2017 года (январь-март 2017 года отрицательное сальдо составило 794,1 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-марте 2018 года составил 11 435 млн долларов, при этом он увеличился на 10,3% по сравнению с январем-мартом 2017 года.
Импорт товаров в январе-марте 2018 года составил 12 636,3 млн долларов, увеличившись на 13,2%.
Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 741,1 млн долларов.
В 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6 331,9 млн долларов.
В течение 2017 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 443,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом (2016 год отрицательное сальдо составило 2 888,1 млн долларов).
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