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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В 1-м квартале отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1 201,3 млн

 

В январе-марте 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 1 201,3 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В течение января-марта отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 407,2 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2017 года (январь-март 2017 года отрицательное сальдо составило 794,1 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-марте 2018 года составил 11 435 млн долларов, при этом он увеличился на 10,3% по сравнению с январем-мартом 2017 года.

Импорт товаров в январе-марте 2018 года составил 12 636,3 млн долларов, увеличившись на 13,2%.

Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 741,1 млн долларов.

В 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6 331,9 млн долларов.

В течение 2017 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 443,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом (2016 год отрицательное сальдо составило 2 888,1 млн долларов).
По материалам: Українські Новини
 

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