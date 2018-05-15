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Поступления налога на прибыль по Офису крупных налогоплательщиков в январе-апреле выросли в 2,7 раза до 21 млрд гривен
18:02 15.05.2018 |
Поступления налога на прибыль по Офису крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы в январе-апреле выросли в 2,7 раза до 21 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении офиса, передают Українські Новини.
За четыре месяца 2018 года поступления от налога на прибыль выросли на 165% - с 7,934 млрд гривен в 2017 до 21,037 млрд гривен в 2018 по Офису крупных налогоплательщиков.
Общие поступления в бюджет от крупных плательщиков за 4 месяца 2018 составили 98,83 млрд гривен - на 16,5 млрд гривен или на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом, доля налоговых платежей от крупного бизнеса составляет 59% от общих сборов в госбюджет страны.
Как сообщали Українські Новини, министр финансов Александр Данилюк выступает за сокращение расходов госбюджета на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины при введении налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.
Президент Петр Порошенко считает необходимым дополнительное обсуждение законопроекта о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал перед его регистрацией в Верховной Раде.
При этом Порошенко рассчитывает, что Рада примет закон о налоге на выведенный капитал до 2019 года.
Всемирный банк против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
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