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В МВФ назвали восемь ключевых реформ для роста экономики Украины
17:51 15.05.2018 |
Для обеспечения стойкого экономического роста Украина ввела и продолжает работать над восемью ключевыми структурными реформами.
Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман во время своей открытой лекции для студентов Тернопольского национального экономического университета, сообщает корреспондент Укринформа.
По его словам, среди таких реформ - реструктуризация центробанка, очистка финансового сектора, перестройка системы управления государственными финансами и налоговой администрацией, реформа пенсионного обеспечения и энергетического сектора, приватизация, борьба с коррупцией, а также открытие рынка земли.
Объединяет все эти реформы необходимость иметь крепкую институционную почву для их реализации. Поэтому особенное внимание во время лекции представитель МВФ обратил на институционную экономику, призвав будущих экономистов глубже овладевать этой профессией.
"Значение крепких и эффективных правительственных институций является ключевым для обеспечения основательного экономического роста, что доказано авторитетными экономическими исследованиями. Институционно зрелые государства традиционно демонстрируют высшие темпы экономического развития, хотя экономисты все еще спорят, что является производным одно от другого - или мощные институты прежде всего способствуют экономическому подъему или, наоборот, устойчивое развитие укрепляет сами институты", - отметил Люнгман.
Как сообщал Укринформ, накануне Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с членами Наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии" (YES) заявил, что Кабмин сконцентрирован на реформах, прежде всего в экономической сфере, а также решительно настроен продолжать конструктивный диалог с международными партнерами, в том числе с МВФ.
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