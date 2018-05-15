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В Черкассах будут производить холодильники Saturn
14:55 15.05.2018 |
Группа компаний KTD Group, дистрибьютор и производитель бытовой электротехники торговой марки Saturn, в июле 2018 года планирует запустить в Черкассах завод по производству бытовых холодильников. Об этом сообщил глава группы Александр Громыко.
«Ранее в Черкассах мы уже запустили завод по производству печей, духовок, конвекторов. В июле мы запускаем завод холодильников... Мы будем производить холодильники с высоким классом энергосбережения А2, А3», - сказал он.
По словам директора по экспорту KTD Group Евгения Фурмана, новый завод сможет производить около 300 тыс. ед. холодильников в год, на этом предприятии будут использованы технологии китайских производителей.
«Плановая производственная мощность составляет около 300 тыс. холодильников в год... Уровень инвестиций в строительство и запуск завода составил более 30 млн долл.», - отметил Фурман.
Справка УНИАН. KTD Group владеет торговой маркой бытовой техники Saturn. На сегодня компания производит бытовую технику на двух заводах в Украине - в Каневе и Черкассах. Компания продает утюги, кухонную технику, пылесосы, кондиционеры, обогреватели, стиральные машины и др.
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