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В апреле официальный уровень безработицы понизился на 0,2 п. п. до 1,2%
11:38 15.05.2018 |
В апреле 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,2 процентного пункта до 1,2%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 мая 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 326,8 тыс. безработных.
На 1 апреля 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 366,9 тыс. безработных.
Количество вакансий в апреле составило 83,8 тыс. (4 человека претендуют на 1 вакансию).
Средний размер пособия на одного безработного - 2 422 гривны.
Как сообщали Українські Новини, в марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,4%.
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