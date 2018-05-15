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Украина может попасть в офшорный список стран ЕС, если не ратифицирует соглашение MLI до 2019, - Минфин
09:56 15.05.2018 |
Министерство финансов отмечает, что Украина может попасть в офшорный список стран Европейского Союза, если не ратифицирует соглашение MLI (Multilateral Instrument) до 2019 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
Многосторонняя конвенция MLI - это соглашение, присоединившись к которому, страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения.
Это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения.
Данное соглашение является шагом 15 BEPS Плана действий BEPS.
Подписав и ратифицировав Многостороннюю конвенцию, Украина одновременно также выполняет шаги 6 и 14 плана BEPS, входящие в минимальный стандарт плана BEPS.
На данный момент от Президента ожидается предоставление полномочий министру финансов Украины на подписание соглашения MLI.
Затем соглашение должно ратифицироваться парламентом.
Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Президенту Петру Порошенко уполномочить министра финансов Александра Данилюка подписать Украиной Многостороннюю конвенцию по плану действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS).
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