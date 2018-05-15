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На КПВВ и госгранице установят терминалы для оплаты штрафов
09:35 15.05.2018 |
Мобильные терминалы для оплаты штрафов разместят на линии пограничного контроля каждого пункта пропуска через государственную границу Украины и контрольного пункта въезда-выезда.
Как передает Depo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Отмечается, что администрация Госпогранслужбы и Ощадбанк подписали Меморандум взаимопонимания о начале совместной деятельности в части предоставления возможности оплаты нарушителями законодательства Украины административных взысканий по пограничным вопросам с помощью платежных терминалов, а именно - эквайринга, а также через соответствующий онлайн-сервис, размещенный на сайте Государственной пограничной службы Украины - Интернет-эквайринг.
"Уплата штрафа непосредственно в пункте пропуска существенно сэкономит время пользователям платежных карт. Больше не будет необходимости посещать банковское отделение, чтобы осуществить необходимые платежи. А соответствующая вкладка на нашем официальном сайте позволит платить наложенные взыскания даже из-за рубежа", - отметил заместитель председателя Госпогранслужбы Олег Бляшенко.
В свою очередь, заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн отметил, что эквайринговая сеть Сбербанка составляет более 38 тысяч терминалов в торгово-сервисной сети.
"Банк предоставляет услуги торгового эквайринга 14 тысячам предприятий. У Ощадбанка уже есть опыт продуктивного сотрудничества с патрульной полицией по оплате штрафов через терминалы. Мы убеждены, что сотрудничество с Госпогранслужбой будет не менее успешным", - прокомментировал Табак.
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