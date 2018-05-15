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Минфинан предлагает оптимизировать действующее законодательство в сфере контроля и таможенного оформления товаров
15:55 14.05.2018 |
Соответствующий проект постановления Кабмина уже разработан Минфином, передает пресс-служба министерства.
Документ призван сократить затраты времени контролирующих органов и субъектов экономической деятельности при осуществлении контроля и таможенного оформления товаров.
Проект предлагает, среди прочего, отказаться от обязательной сертификации при перемещении товаров через таможенную границу Украины; отменить необходимость получения специального разрешения Национального банка (НБУ) на ввоз юридическим лицом (кроме уполномоченных банков) в Украину банковских металлов и гражданами - индивидуальной лицензии на вывоз из Украины банковских металлов.
Документ также предлагает обязать контролирующие органы вносить электронные отметки об осуществлении государственных видов контроля в системе "единого окна" в кратчайший возможный срок, но не более 30 минут с момента его завершения, упростить процедуру осуществления фитосанитарного контроля деревянного упаковочного материала (паллет, ящиков и т.п.).
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