США предоставят Украине дополнительную помощь в $125 млн

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит дополнительную помощь в размере $125 млн для Донбасса и тех прилегающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение ее развития", - сообщается на страничке USAID Украина в соцсети Facebook.

Отмечено, что объявление о предоставлении $125 млн будет сделано во время совместной пресс-конференции во вторник, 15 мая, руководителя Бюро Агентства США по международному развитию (USAID) по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. Пресс-конференция пройдет в Славянске (Донецкая область).

Как сообщалось, в понедельник в Украину прибудет К.Волкер.

"На следующей неделе я направляюсь в восточную Украину, чтобы больше узнать о ситуации на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", - написал он в Твиттере.