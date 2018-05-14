Министр экономики ФРГ прибыл с визитом в Киев

Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в воскресенье, 13 мая, прибыл с запланированным визитом в Киев. Сразу после прибытия он провел встречу с представителями немецкого бизнеса в Украине, сообщает агентство dpa.

На пресс-конференции в Берлине, которая прошла непосредственно перед вылетом политика в Киев, Альтмайер заявил, что он намерен агитировать власти Украины и России за создание "общей энергополитической концепции". По словам министра, цель визитов - разрешить экономические вопросы относительно энергетики и промышленности во времена сложного международного положения.

В понедельник, 14 мая, пройдет встреча Петера Альтмайера с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Главной темой переговоров должны стать будущее проекта газопровода "Северный поток-2" и Украины как транзитной страны для поставок российского природного газа в Европу. Альтмайер подчеркнул, что речь должна идти о защите интересов Украины. Затем министр отправится для ведения переговоров в Москву.