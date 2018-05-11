Минфин обсуждает с МВФ корректировки в госбюджет

Министерство финансов Украины обсуждает с Международным валютным фондом необходимые корректировки в государственный бюджет.

Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на слова министра Александра Данилюка.

«Сейчас мы работаем с МВФ над тем, какие коррективы внести в госбюджет», - сказал министр.

По его словам, в этом году возникла проблема из-за того, что парламент приостановил действие системы автоматической блокировки налоговых накладных.

«В результате у нас вырос объем возмещения фиктивного НДС. Это - постоянная борьба, в которую мы вовлечены и вынуждены вносить коррективы в бюджет по мере возникновения разного рода проблем», - пояснил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-март 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 20,564 млрд грн, что более чем вдвое выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом на уровне 3,001 млрд грн против профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 4,005 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.