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Минфин обсуждает с МВФ корректировки в госбюджет
20:07 11.05.2018 |
Министерство финансов Украины обсуждает с Международным валютным фондом необходимые корректировки в государственный бюджет.
Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на слова министра Александра Данилюка.
«Сейчас мы работаем с МВФ над тем, какие коррективы внести в госбюджет», - сказал министр.
По его словам, в этом году возникла проблема из-за того, что парламент приостановил действие системы автоматической блокировки налоговых накладных.
«В результате у нас вырос объем возмещения фиктивного НДС. Это - постоянная борьба, в которую мы вовлечены и вынуждены вносить коррективы в бюджет по мере возникновения разного рода проблем», - пояснил Данилюк.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-март 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 20,564 млрд грн, что более чем вдвое выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.
Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом на уровне 3,001 млрд грн против профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 4,005 млрд грн.
Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.
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