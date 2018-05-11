Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в 8,9% по итогам апреля.

"По оценкам Национального банка, отклонение фактической инфляции в апреле от прогноза является незначительным и может быть нивелировано в последующие месяцы. К тому же, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом Национального банка (8,9% г/г на конец 2018 года) и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года", - сообщается в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в апреле.

По данным Государственной службой статистики, в апреле потребительская инфляция продолжила замедляться третий месяц подряд и составила 13,1% в годовом измерении (по сравнению с 13,2% в марте). Инфляция в месячном измерении снизилась с 1,1% в марте до 0,8% в апреле.

"Хотя Национальный банк ожидал снижение инфляции в годовом измерении, ее апрельский показатель несколько превысил прогноз, опубликованный в "Инфляционном отчете" за апрель 2018 года, в основном за счет влияния наиболее волатильных компонент", - отмечается в сообщении Нацбанка.

Нацбанк в конце октября прошлого года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе этого года - до 8,9%, а Кабинет министров - с 7% до 9%.

НБУ для сдерживания роста цен со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.

