В апреле вновь упало автопроизводство

По предварительным данным ассоциации «Укравтопром», в апреле силами шести украинских заводов было изготовлено 675 автотранспортных средств. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем, объем выпуска автотранспорта в стране снизился на 13 процентов.

Статистику легкового сегмента отечественного автопрома по-прежнему продолжает формировать только крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda, объем выпуска которых в апреле упал на 10% относительно мартовского результата. Всего в прошлом месяце было собрано из шкодовских машинокомплектов 615 авто.

Производство автобусов за месяц снизилось на 13% и составило 54 ед. Три автобуса произвел «ЗАЗ», по одному - Корпорация «Богдан» и черниговский автозавод корпорации «Эталон», завод «Часовоярские автобусы» изготовил 14 автобусов и «Черкасский автобус» - 35 ед.

Коммерческих автомобилей в апреле было произведено 6 шт. - один на ЗАЗе и пять на заводе «Черкасский автобус». Такой показатель на 79% меньше мартовского результата. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.