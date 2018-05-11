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Данилюк за сокращение расходов госбюджета на ГПУ и СБУ при введении налога на выведенный капитал
Министр финансов Александр Данилюк выступает за сокращение расходов госбюджета на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины при введении налога на выведенный капитал.
Об этом он сообщил изданию "Новое время", передают Українські Новини.
Министр сообщил, что инициатива с введением налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль имеет право на существование.
"Минфин разработал соответствующий законопроект. Мы бы не делали этого, если бы считали, что это категорически неверно", - сказал он.
При этом Данилюк добавил, что Минфин может найти компенсаторы в связи с потерей доходов госбюджета при введении данного налога.
"Расходы должны сокращаться в тех сферах, которые давят сейчас на развитие экономики. В первую очередь это Генеральная прокуратура. Сегодня у нас количество прокуроров на тысячу человек населения самое высокое в Европе. Далее - Служба безопасности. Я в первую очередь имею в виду экономические подразделения", - добавил министр.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко считает необходимым дополнительное обсуждение законопроекта о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал перед его регистрацией в Верховной Раде.
При этом Порошенко рассчитывает, что Рада примет закон о налоге на выведенный капитал до 2019 года.
Всемирный банк против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
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