Данилюк за сокращение расходов госбюджета на ГПУ и СБУ при введении налога на выведенный капитал

Министр финансов Александр Данилюк выступает за сокращение расходов госбюджета на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины при введении налога на выведенный капитал.

Об этом он сообщил изданию "Новое время", передают Українські Новини.

Министр сообщил, что инициатива с введением налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль имеет право на существование.

"Минфин разработал соответствующий законопроект. Мы бы не делали этого, если бы считали, что это категорически неверно", - сказал он.

При этом Данилюк добавил, что Минфин может найти компенсаторы в связи с потерей доходов госбюджета при введении данного налога.

"Расходы должны сокращаться в тех сферах, которые давят сейчас на развитие экономики. В первую очередь это Генеральная прокуратура. Сегодня у нас количество прокуроров на тысячу человек населения самое высокое в Европе. Далее - Служба безопасности. Я в первую очередь имею в виду экономические подразделения", - добавил министр.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко считает необходимым дополнительное обсуждение законопроекта о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал перед его регистрацией в Верховной Раде.

При этом Порошенко рассчитывает, что Рада примет закон о налоге на выведенный капитал до 2019 года.

Всемирный банк против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.