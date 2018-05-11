Финансовые новости
- |
- 11.05.18
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ФГИУ завершает разработку Единой базы данных оценки недвижимости
08:28 11.05.2018 |
Об этом сообщил в эфире «5 канала» исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.
Он отметил, что в Бюджетном кодексе Украины есть соответствующая норма, которая послужила причиной создания новой базы, а также применения новых подходов налоговой оценки.
«Мы сейчас заканчиваем эту процедуру. Я думаю, что с июня месяца мы уже перейдем на новые рубежи... По нашим данным, когда эта система заработает, государство и государственный бюджет могут получить дополнительно от 2 до 3 млрд грн», - сказал Трубаров.
По его словам, введение данной процедуры отслеживания предусматривает, что квартиры в центральных частях крупных городов не смогут продаваться по заниженной стоимости - их цена будет привязана к тем индикативам, которые будут находиться в конкретной программе.
«Оценщик будет делать свою работу, он в этой программе вносит данные. Если он попадает в индикатив, который там существует, тогда его работа принимается, и уже нотариус имеет право оформить (сделку - УНИАН). Если не принимает, тогда сделки не происходят», - добавил Трубаров.
Как сообщал УНИАН, в апреле Фонд госимущества разработал новые правила оценки государственного имущества в соответствии с новым законом о приватизации и отправил на утверждение в Кабинет министров проект о внесении изменений в существующую методику оценки.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В 2017 Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой, - НБУ
|Данилюк допускает заключение еще одной программы сотрудничества с МВФ
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться. Но рынок ждет крупные выплаты от Минфина
|Смогут ли украинские инвесторы выбить из России $160 млн за Крым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«А-95» прогнозирует рост розничных цен топлива на 1 грн/л
|Розничные сети повышают цены на ДТ и бензины 10 мая
|Нефть по-прежнему у максимумов с 2014 г на опасениях снижения экспорта из Ирана
|С 10 на 11 мая стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 7-20коп.
|Минфин погасил валютные ОВГЗ на $112 млн
|В 2017 Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой, - НБУ
Это интересно
|Основатель китайской страховой компании Anbang приговорен к 18-летнему заключению
|Uber показала новый концепт летающего такси
|Представлена самая злая BMW M5: 625 сил и 3,3 секунды до «сотни»
|ZTE объявила о приостановке основных операций из-за американских санкций
|Telegram тестирует сервис по идентификации пользователей для своей блокчейн-платформы TON - газета
|Что делать, если вас не ценят на работе
|Автомобили Volvo начнут обмениваться данными в реальном времени