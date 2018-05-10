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Кабмин отменил дублирование документов и проставление печати для бизнеса при отчете в госорганы
18:09 10.05.2018 |
Кабинет Министров отменил дублирование документов и проставление печати для бизнеса при подаче отчета в государственные органы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
10 мая Кабмин принял разработанное Минфином постановление, которое отменяет необходимость проставления оттиска печати на документах при подаче в органы государственной власти, а также отменяет обязанность дублирования электронных документов на бумаге.
Минфин разработал постановление, отменяющее требование использования печатей субъектами хозяйствования (независимо от их наличия) при предоставлении информации по запросу Госфинмониторинга; направление запросов субъектами первичного финансового в государственным органам, государственным регистраторам; ведение реестра финансовых операций.
Этим же постановлением отменяется необходимость дублировать на бумажном носителе документы, составленные в электронной форме.
Постановление направлено на реализацию политики дерегуляции по упрощению ведения хозяйственной деятельности, в частности путем отмены требований использования печатей субъектов хозяйствования и необходимости дублирования на бумажном носителе документов, составленных в электронной форме.
Данное решение, по мнению Минфина, приведет к уменьшению затрат времени и средств субъектов хозяйствования и обеспечит развитие информационных ресурсов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк разрешил банкам и их клиентам на всех этапах осуществления операций с аккредитивами использовать электронные документы.
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