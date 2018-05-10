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Кабмин убрал «фору» для чиновников во время прохождения конкурсов на госслужбу
17:03 10.05.2018 |
Правительство Украины на заседании в четверг утвердило изменения в конкурсную процедуру для должностей категории "А" и специалистов по вопросам реформ, ликвидировав "фору" для чиновников во время прохождения конкурсов на государственную службу, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.
"Мы детально анализировали конкурсы, которые проходят на новые должности в министерствах с сентября прошлого года. Отдельные участники говорили, что нынешние госслужащие имеют своеобразную "фору", что чувствуется в ходе проверки знаний профильного законодательства. Ми минимизировали человеческий фактор: со вступлением в силу принятых сегодня изменений (через месяц) эта проверка будет проходить в форме компьютерного тестирования", - написал А.Саенко в соцсети Facebook в четверг.
По его словам, перечень вопросов будет обнародован на портале вакансий career.gov.ua. Он будет состоять не более чем из 100 вопросов на знание не более пяти нормативно-правовых актов.
"Во время тестирования компьютер выберет для каждого кандидата 25 заданий из этого перечня", - уточнил А.Саенко.
Он также уточнил, что принятые изменения будут касаться автоматизации проверки профессиональных знаний, позволят сократить количество этапов и уменьшить проходной бал, а также усовершенствуют проверку знаний иностранных языков, за счет чего конкурсы станут более прозрачными и будут проходить быстрее.
"Помимо этого, мы упросили саму процедуру для кандидатов: от тестирования до собеседования успешный конкурсант должен осуществить максимум четыре визита в орган, в котором проходит конкурс, что особенно важно для участников из регионов. Также для должностей категории "А" внедряем более глубокую проверку знаний иностранных языков", - отметил он.
Согласно закону о государственной службе, к госслужащим категории "А" относятся, в частности, госсекретарь Кабинета министров и его заместители, государственные секретари министерств, руководители центральных аппаратов исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их заместители, а также руководители государственной службы в других госорганах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
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