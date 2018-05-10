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В январе-апреле приватизация принесла госбюджету 47,81 млн гривен, - ФГИ
16:48 10.05.2018 |
В январе-апреле 2018 года Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 47,806 млн гривен от приватизации государственного имущества.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ФГИ.
Таким образом, выполнение годового плана составляет 0,22% (план на 2018 год - 21,3 млрд гривен).
Как сообщали Українські Новини, ФГИ перечислил в государственный бюджет 3,376 млрд гривен от приватизации госимущества в 2017 году.
18 января Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".
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