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ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на 3% в 2018
14:56 10.05.2018 |
Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на 3% в 2018 году.
Об этом свидетельствуют данные банка, передают Українські Новини.
ЕБРР ожидает, что украинская экономика вырастет на 3% в 2018 и 2019 годах.
При этом банк отмечает, что предстоящие крупные погашения внешнего государственного долга в иностранной валюте в 2018-2020 годах, а также выборы в 2019 году создают риски для роста экономики Украины.
Банк также обращает внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.
В целом ЕБРР отмечает, что рост экономики Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре прошлого года Европейский банк реконструкции и развития ожидал рост украинской экономики в 2017 году на 2%, в 2018 - на 3%.
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