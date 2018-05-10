ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на 3% в 2018

Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на 3% в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные банка, передают Українські Новини.

ЕБРР ожидает, что украинская экономика вырастет на 3% в 2018 и 2019 годах.

При этом банк отмечает, что предстоящие крупные погашения внешнего государственного долга в иностранной валюте в 2018-2020 годах, а также выборы в 2019 году создают риски для роста экономики Украины.

Банк также обращает внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.

В целом ЕБРР отмечает, что рост экономики Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре прошлого года Европейский банк реконструкции и развития ожидал рост украинской экономики в 2017 году на 2%, в 2018 - на 3%.