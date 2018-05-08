Минфин прогнозирует финансирование госинвестпроектов в 2019-2021гг на уровне 2018г вопреки рекомендации МЭРТ

Решение рекомендовать Минфину увеличить финансирование госинвестпроектов в 2019-2021 гг. приняла межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиций на заседании под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
Протокол ее заседания от 17 апреля обнародован на сайте МЭРТ во вторник.
Как отмечается в документе, МЭРТ настаивает на увеличении таких капиталовложений в 2019 году – до 10,1 млрд грн (из них 5,1 млрд грн со специального фонда), в 2020-м – до 8,5 млрд грн (5,9 млрд грн со спецфонда), в 2021-м – до 4,9 млрд грн (4,4 млрд грн со спецфонда). Минэкономразвития и торговли поясняет свою позицию необходимостью продолжения начатых в 2016-2018 годах госинвестиционных проектов.
"К указанной необходимости не включены государственные инвестиционные проекты, прошедшие отбор, но не получившие финансирование в 2016-2018 гг.", – указывается в документе.