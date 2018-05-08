Украинцы увеличили декларирование доходов на 13% до 57,5 млрд гривен в 2017, - ГФС

Государственная фискальная служба констатирует, что население увеличили декларирование доходов по итогам 2017 года на 13%, или на 6,7 млрд гривен до 57,5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В целом, по итогам ежегодного декларирования доходов, граждане подали более 507 деклараций, что почти на уровне предыдущего периода (513 тыс. деклараций).

Наиболее активно декларировали доходы налогоплательщики Запорожской области, где было подано более 50 тыс. деклараций, Николаевской (42 тыс. деклараций), Днепропетровской (39 тыс. деклараций), Одесской (38 тыс. деклараций), Херсонской (34 тыс. деклараций), Полтавской (30 тыс. деклараций) и Харьковской (29 тыс. деклараций).

На 25% увеличилось количество плательщиков, которые получили инвестиционную прибыль от операций с инвестиционными активами, и на 22% - получивших доход от продажи объектов движимого и недвижимого имущества.

Наибольшая общая сумма доходов задекларирована плательщиками Киева - 22,4 млрд гривен, Киевской области - 3,8 млрд гривен, Харьковской - 3,6 млрд гривен, Днепропетровской - 3,5 млрд гривен, Одесской - 2,6 млрд гривен.

12 лиц задекларировали к уплате по более 10 млн гривен налогов, тогда как годом ранее - всего 7 лиц.

Кроме того, трое жителей Киева и области задекларировали к уплате по более 50 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба констатирует, что 4 063 миллионера задекларировали полученные в 2017 году доходы.