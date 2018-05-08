Финансовые новости
- |
- 08.05.18
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украинцы увеличили декларирование доходов на 13% до 57,5 млрд гривен в 2017, - ГФС
11:53 08.05.2018 |
Государственная фискальная служба констатирует, что население увеличили декларирование доходов по итогам 2017 года на 13%, или на 6,7 млрд гривен до 57,5 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В целом, по итогам ежегодного декларирования доходов, граждане подали более 507 деклараций, что почти на уровне предыдущего периода (513 тыс. деклараций).
Наиболее активно декларировали доходы налогоплательщики Запорожской области, где было подано более 50 тыс. деклараций, Николаевской (42 тыс. деклараций), Днепропетровской (39 тыс. деклараций), Одесской (38 тыс. деклараций), Херсонской (34 тыс. деклараций), Полтавской (30 тыс. деклараций) и Харьковской (29 тыс. деклараций).
На 25% увеличилось количество плательщиков, которые получили инвестиционную прибыль от операций с инвестиционными активами, и на 22% - получивших доход от продажи объектов движимого и недвижимого имущества.
Наибольшая общая сумма доходов задекларирована плательщиками Киева - 22,4 млрд гривен, Киевской области - 3,8 млрд гривен, Харьковской - 3,6 млрд гривен, Днепропетровской - 3,5 млрд гривен, Одесской - 2,6 млрд гривен.
12 лиц задекларировали к уплате по более 10 млн гривен налогов, тогда как годом ранее - всего 7 лиц.
Кроме того, трое жителей Киева и области задекларировали к уплате по более 50 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба констатирует, что 4 063 миллионера задекларировали полученные в 2017 году доходы.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В 1-м квартале чистая прибыль банков увеличилась в 3 раза до 8,7 млрд гривен
ТОП-НОВОСТИ
|Медведев и Ко, или Узкий круг Путина замкнулся
|Представители отраслевых ассоциаций и бизнес сообществ выступили в поддержку формульного ценообразования на энергоносители
|Кому прекратят выплату жилищных субсидий и зачем их нужно переоформлять
|Банки стали менее активно брать валюту на позицию под перепродажу. Похоже, не верят в ее дальнейшее подорожание
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|Минфин прогнозирует финансирование госинвестпроектов в 2019-2021гг на уровне 2018г вопреки рекомендации МЭРТ
|Украинцы увеличили декларирование доходов на 13% до 57,5 млрд гривен в 2017, - ГФС
|Представители отраслевых ассоциаций и бизнес сообществ выступили в поддержку формульного ценообразования на энергоносители
|Стоимость золота снижается 8 мая на фоне удорожания доллара
|Кому прекратят выплату жилищных субсидий и зачем их нужно переоформлять
|Продажи б/у автомобилей в Украине выросли на 44%
|Нефть дешевеет 7 мая после роста до рекордных отметок перед решением США по Ирану
Это интересно
|Xiaomi осваивает рынок потокового воспроизведения музыки и видео
|Новый дрон Xiaomi стоит всего 64 доллара
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters