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Продажи б/у автомобилей в Украине выросли на 44%
08:39 08.05.2018 |
По данным ассоциации «Укравтопром», в апреле 2018 года первичную регистрацию в Украине прошли 13,3 тыс. легковых автомобилей, из них 6,8 тыс. новых и 6,5 тыс. бывших в эксплуатации. При этом, в сегменте новых автомобилей прирост первичного рынка составил всего 5%, а автомобилей с пробегом было поставлено на учет на 44% больше чем за апрель прошлого года.
Активному пополнению национального автопарка иномарками с историей способствует действие пониженных акцизов на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, под которые в этом году попадают машины возрастом до 8 лет, отмечают в Ассоциации.
Наибольшее количество импортного секонд-хенда приходится на автомобили Volkswagen. В апреле украинскую прописку получили 1004 машин этой немецкой марки. В результате, доля машин с пробегом в общем объеме апрельских первичных регистраций автомобилей Volkswagen, составила 62%.
На второй позиции Renault c результатом 888 б/у авто. Это на 31% больше, чем реализация новых Рено в Украине в том же месяце.
Автомобили с пробегом марки Skoda получили 592 украинских регистрационных документа, что на 54% больше чем новые шкодовские авто.
Подержанные автомобили Ford были зарегистрированы в количестве 485 шт. - две трети от общего количества апрельских продаж Форда в Украине.
Замыкает пятерку лидеров Opel. Предпочтение возрастным Опелям отдали 349 украинцев против 16, которые выбрали новые машины этой марки.
Всего за период с января по апрель украинский парк пополнился на 25,2 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что на 85% больше чем за аналогичный период прошлого года.
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