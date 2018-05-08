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В январе-апреле доходы местных бюджетов выросли на 23% до 69,2 млрд гривен, - Зубко
15:49 07.05.2018 |
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 23%, или на 13 млрд гривен до 69,2 млрд гривен.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
При этом налога на доходы физических лиц поступило 8,5 млрд гривен (рост составил 27,1%), единого налога - 2,1 млрд гривен (рост - 28,7%).
Как сообщали Українські Новини, Зубко констатировал увеличение доходов местных бюджетов в 2017 году на 31% до 192 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 220 млрд гривен в 2018 году.
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