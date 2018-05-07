Госказначейство увеличило возмещение НДС на 14,7% до 43,6 млрд гривен в январе-апреле, - ГФС

Государственная фискальная служба констатирует, что в течение января-апреля текущего года плательщикам НДС возмещено 43,6 млрд гривен налога, что на 14,7% или на 5,6 млрд гривен больше аналогичного периода прошлого года (38 млрд гривен).

Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передают Українські Новини.

Согласно статистическим данным, плательщики ежемесячно фиксируют рост сумм начисления налога на добавленную стоимость.

Так, если по декларациям за январь было начислено 14,9 млрд гривен, по декларациям за февраль - 16,4 млрд гривен, то уже в декларациях за март сумма составила 24,8 млрд гривен.

Нынешние суммы начисленного НДС также превысили прошлогодние показатели.

Так, по январским декларациям 2017 года сумма начисления составила 14, 3 млрд гривен, февральским - 13,8 млрд гривен, по декларациям марта - 13,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость в апреле получили Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область), Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (Мариуполь, Донецкая область) и меткомбинат "Запорожсталь" (Запорожье).