Финансовые новости
- |
- 07.05.18
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Госказначейство увеличило возмещение НДС на 14,7% до 43,6 млрд гривен в январе-апреле, - ГФС
11:20 07.05.2018 |
Государственная фискальная служба констатирует, что в течение января-апреля текущего года плательщикам НДС возмещено 43,6 млрд гривен налога, что на 14,7% или на 5,6 млрд гривен больше аналогичного периода прошлого года (38 млрд гривен).
Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передают Українські Новини.
Согласно статистическим данным, плательщики ежемесячно фиксируют рост сумм начисления налога на добавленную стоимость.
Так, если по декларациям за январь было начислено 14,9 млрд гривен, по декларациям за февраль - 16,4 млрд гривен, то уже в декларациях за март сумма составила 24,8 млрд гривен.
Нынешние суммы начисленного НДС также превысили прошлогодние показатели.
Так, по январским декларациям 2017 года сумма начисления составила 14, 3 млрд гривен, февральским - 13,8 млрд гривен, по декларациям марта - 13,8 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость в апреле получили Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область), Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (Мариуполь, Донецкая область) и меткомбинат "Запорожсталь" (Запорожье).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы
ТОП-НОВОСТИ
|Тука: Украина не может использовать Javelin на линии разграничения
|Первомайский некомплект. Как Пасечник заткнул за пояс Захарченко
|Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае
|Бразильський серіал. Які ролі грають Лусварґі, СБУ, С14 та Московський патріархат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы
|Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 10% до 8,2 млрд куб. м с начала сезона закачки
|Госказначейство увеличило возмещение НДС на 14,7% до 43,6 млрд гривен в январе-апреле, - ГФС
|Обнародован уровень зарплаты нового главы НАПК
|Нефть дорожает 7 мая на опасениях по поводу Венесуэлы и отношений США с Ираном
|Компания Head International GmbH построит в Украине завод по производству горнолыжного оборудования
Это интересно
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий