Обнародован уровень зарплаты нового главы НАПК

За апрель 2018 года новый председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул заработал около 100 тысяч гривен. Как отметили в ведомстве, ориентировочно столько же он будет получать ежемесячно и в дальнейшем.

Соответствующее сообщение появилось на официальной Facebook-странице НАПК.

"За апрель 2018 года Александру Мангулу было начислено 119 909 гривен (за первую половину месяца 57 143 гривен и за вторую - 62 766 гривен). Из указанной суммы было удержано 21 584 гривен налога на доходы физических лиц, а также 1799 гривен военного сбора. Общая сумма выплаты составила 96 527 гривен: в первой половине месяца - 46 тысяч гривен и во второй половине 50 527 гривен", - отмечают в Агентстве.

В ведомстве также подчеркнули, что в дальнейшем ежемесячная заработная плата будет начисляться и выплачиваться председателю Национального агентства, составит ориентировочно такую же сумму.

Кроме того в пресс-службе добавили, что с декабря 2016 года премии председателю и членам НАПК не выплачиваются.

Напомним, 28 марта после того, как предыдущая глава НАПК Наталья Корчак подала в отставку, ведомство возглавил Александр Мангул.

К слову, Корчак несколько раз выписывала себе скандальные премии в 200 тысяч гривен в месяц. Также журналисты обвиняли ее в том, что она не задекларировала авто и несколько паркомест.