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Компания Head International GmbH построит в Украине завод по производству горнолыжного оборудования
08:29 07.05.2018 |
Соответствующий меморандум подписали между компанией и властями Винницы и Винницкой области, говорится в сообщении Офиса по привлечению и поддержки инвестиций UkraineInvest.
По этому случаю президент Петр Порошенко встретился с исполнительным директором компании Head и бывшим специальным представителем премьер-министра Великобритании Гордона Брауна Иоганном Элиашем.
"Мы провели тщательный анализ не только Украины, но и других стран. Я считаю, что Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции в этой части мира, даже лучше, чем в Китае", - цитируют Элиаша в пресс-службе администрации президента.
Проект рассчитан на три этапа.
В течение 2019-2020 годов планируется построить крупнейший завод компании по производству продукции для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления).
Количество новых рабочих мест на начальном этапе составит около 300, а с 2022 года во время расширения производства ориентировочное количество новых рабочих мест достигнет до 1 тысячи человек, ожидают в компании.
Стоимость проекта составляет 80 миллионов евро.
По словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, ежегодный фонд оплаты труда составит 150 миллионов гривен.
Head International Holding GmbH - австрийская компания, производящая спортивное оборудование для зимних видов спорта, тенниса и подводного плавания с аквалангом. Производство компании расположено в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае.
Ранее сообщалось, что Украина покрывает 50% потребностей стран Евросоюза в импорте лыж и сноубордов.
Отметим, что крупнейшим производителем лыж в Украине является СП "Фишер-Мукачево". Компания производит 180 моделей спортивно-беговых лыж и 130 моделей горных лыж. Всего, на украинской фабрике выпускается 60% объема продукции торговой марки Fischer.
Фабрика производит продукцию не только марки Fischer, но и других брендов, в частности, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.
На предприятии в Мукачево работает около 1,5 тысячи человек.
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