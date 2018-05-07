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Польский ритейлер CCC планирует до 2021г отрыть 50 магазинов в Украине
08:23 07.05.2018 |
Компания Adler International, развивающая сеть франчайзинговых обувных магазинов CCC, продала часть магазинов в Польше и на вырученные средства планирует развивать в Украине сеть магазинов по франшизе под брендом CCC.
Согласно информации, обнародованной на сайте CCC, Adler International продал ритейлеру 41 магазин под брендом CCC в Польше за 68,5 млн злотых (506,9 млн грн).
"В соответствии с соглашением, продавец (Adler International - ИФ) намеревается использовать часть средств, полученных от продажи торговой сети, на ускорение расширения франчайзинговых магазинов CCC в Украине и до 2021 года открыть 50 новых магазинов CCC", - говорится в сообщении.
Согласно ему, валовая прибыль покупаемой торговой сети в 2017 году составила 18,5 млн злотых (136,9 млн грн).
Компании заключили сделку 11 апреля. По информации CCC, сделка является следующим этапом реализации стратегии CCC S.A. Capital Group по развитию сети продаж.
Как сообщалось раньше, ООО "ЦЦЦ Украина" (Львов), развивающее в Украине сеть обувных магазинов польского бренда CCC, заявило о планах открыть до 15 новых торговых точек в Украине в 2018 году.
CCC S.A. является одним из крупнейших производителей обуви в Европе, а также лидером электронной торговли на рынке обуви в Центральной и Восточной Европе. Группа CCC владеет около 1000 магазинов площадью 550 тыс. кв. м в 19 странах Европы и за ее пределами, имеет собственную фабрику по производству кожаной обуви.
Ежегодные продажи сети составляют 50 млн пар обуви.
Акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже.
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