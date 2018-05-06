Финансовые новости
- |
- 06.05.18
- |
- 05:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США отменили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров из-за нарушение авторских прав
Действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины, с 26 апреля было приостановлено для 155 видов украинских товаров, говорится в сообщении Минэкономразвития Украины в субботу.
"Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", - отметило украинское ведомство.
Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения силу с 26 апреля этого года - через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.
"Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы. В то же время, снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466, известного как законопроект "О организации коллективного управления", - подчеркивает украинское ведомство.
Оно напоминает, что разработанный им законопроект, направленный на установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав, был принят в первом чтении 1 марта, а 19 апреля народные депутаты начали его рассмотрение во втором чтении.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае
ТОП-НОВОСТИ
|Бразильський серіал. Які ролі грають Лусварґі, СБУ, С14 та Московський патріархат
|Гривну на межбанке 4 мая обвалили нефтетрейдеры
|Ніна Южаніна: Ми загралися, коли почали говорити тільки про необхідність вирішити проблему і розмитнити “євробляхи”
|Ніна Южаніна: НБФБ не чіпатиме бізнес за умови, що буде упереджувати виникнення різних схем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|США отменили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров из-за нарушение авторских прав
|Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае
|На АГЗС 5 мая дорожал дизель и автогаз
|США продолжают увеличивать нефтеотдачу с помощью новых технологий
|В Украине с 27 апреля по 04 мая отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
|В апреле продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 30% до 1 187 единиц
|Нефть завершает пятницу и неделю слабым ростом, Brent торгуется у $73,9 за баррель
Это интересно
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий