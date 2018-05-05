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В апреле продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 30% до 1 187 единиц
22:13 04.05.2018 |
По данным ассоциации «Укравтопром», в прошлом месяце в Украине было реализовано 1187 новых коммерческих автомобилей, что на 30% больше чем в апреле прошлого года.
Лучший показатель на апрельском рынке продемонстрировали автомобили марки Citroen. За месяц регистрацию прошли 223 новых коммерческих автомобиля этой французской марки. Свой апрельский результат 2017 года Citroen увеличил в 8,6 раза.
Другая французская марка - Renault стала второй по объему реализации в Украине коммерческих авто. Апрельский спрос на автомобили Renault вырос на 12% до 191 шт.
Третье место досталось автомобилям марки Ford - 161 регистрация (+112% к апрелю 2017г.).
На четвертом месте Fiat, 97 новых машин которого пополнили коммерческий автопарк Украины. При этом от своего результата годичной давности Fiat отстал на 10 процентов.
Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, в активе которого 76 реализованных автомобилей (+65%).
Всего за период с января по апрель в Украине было реализовано 4060 новых коммерческих автомобилей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили вырос почти на четверть.
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