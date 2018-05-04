Принцип “единого окна” стал обязательным на всех таможнях - ГФС

Переходный период для применения принципа "единого окна" на таможне завершился, и с пятницы он является обязательным для выполнения таможенных формальностей, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте.

"Отныне выполнение таможенных формальностей, связанных с декларированием товаров, таможенным и другими государственными видами контроля товаров с применением принципа "единого окна" является обязательным во всех местах таможенного оформления", - указывает ГФС.

Однако на протяжении года добровольное применение принципа "единого окна" сохраняется при перемещении товаров транзитом, вывозе за границы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом, а также ввозе товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях, подчеркивает ГФС.

Как сообщалось, с 1 февраля 2018 года на украинских таможнях заработал обновленный порядок информационного обмена по принципу "единого окна". Добровольный порядок оформления товаров через эту систему действовал также в новых местах таможенного оформления, где на тот момент менее 90 дней использовалась система "единого окна".

"Только в течение 3 и 4 мая (по состоянию на 13.00) с 10,2 тыс. поданных таможенных деклараций, по которым товары подлежали тем или иным видам государственного контроля, 8,2 тыс. оформлено по принципу "единого окна". Это составляет 80,6% от общего объема оформленных деклараций", - сообщила ГФС.