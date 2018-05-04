Украина за 4 мес. сократила выпуск стали на 1,4%, нарастила проката на 1%, чугуна на 8,9%

Украинские металлургические предприятия по итогам января-апреля 2018 года нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,072 млн тонн.

Согласно информации объединения "Укрметаллургпром", сопоставимой с показателями производства предприятий на подконтрольной и неподконтрольной территории (НКТ) за 2 мес.-2017, выплавка стали снизилась на 1,4% - до 6,913 млн тонн, чугуна - возросла на 8,9%, до 6,885 млн тонн.

При этом относительные показатели производства в январе-марте-2018 по сравнению с январем-мартом-2017 без учета двух месяцев работы предприятий на НКТ выше - выпуск проката увеличился на 8%, стали - на 5%, чугуна на 18%.

В апреле-2018 метпредприятия Украины произвели 1,639 млн тонн чугуна (98% к предыдущему месяцу), 1,687 млн тонн стали (99%) и 1,479 млн тонн проката (98%).

"Некоторое снижение производства основных видов продукции в апреле по сравнению с предыдущим месяцем связано с ремонтными работами на ряде производственных агрегатов", - поясняет объединение.

Как сообщалось, в 2017 году метпредприятия, с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ, сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.

