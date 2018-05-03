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В Украине ужесточат контроль за плотностью населения в застройке
15:29 03.05.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено обновить государственную строительную норму (ГСН), которая вводит пределы минимальной и максимальной плотности населения в застройке, а также ограничить возможность ее повышения с учетом конкретных условий.
Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новом проекте строительной нормы «Планировка и застройка территорий».
«Сейчас действующими нормами определена максимальная плотность населения - 450 чел/га, при этом ограничения ее повышения нет. То есть она может увеличиваться при наличии соответствующего обоснования, и кто как хочет, так и обосновывает необходимость. В результате - в некоторых районах крупных городов видим сплошную застройку плотностью 1000-2000 чел./га и полное отсутствие благоустройства и социнфраструктуры. Чтобы исключить в будущем такие ситуации и обеспечить людям комфортные жилищные условия, в новой ГСН будут установлены конкретные ограничения возможности повышения плотности», - написал Парцхаладзе.
По словам замминистра, допускается ее увеличение максимально до 20% (до 540 чел/га) при выполнении двух обязательных условий.
«1 - размещение на территории микрорайона подземных и/или многоэтажных гаражей с автостоянками и велосипедными стоянками; 2 - наличие встроенно-пристроенных учреждений дошкольного образования и объектов повседневного и периодического обслуживания, создание открытых террас в жилых и общественных зданиях. Для возможности повышения плотности населения в застройке эти условия должны быть выполнены одновременно», - отметил Парцхаладзе.
Обновлённые государственные строительные нормы, по словам Парцхаладзе, будет утверждены в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, в начале апреля научно-технический совет Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердил четыре новые государственные строительные нормы (ГСН), в том числе касающиеся градостроительства, которые вступят в силу через три месяца.
В частности, планируется ввести максимально допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от этажности - чем выше этажность дома, тем меньший процент земельного участка отводится на саму застройку и больший - на обустройство прилегающей территории.
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